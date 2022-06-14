Türkiye’ye nisanda döviz yağmış

Merkez Bankası verileri, nisanda Türkiye’ye kayda değer miktarda döviz girdiğini gösterdi.

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Dün MB, nisana ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımlamıştı. Verilere göre nisanda cari açık 2,74 milyar dolar olurken, yıllıklandırılmış cari açık 25,71 milyar dolar oldu. Böylelikle Temmuz 2021’den bu yana en yüksek yıllıklandırılmış açık kaydedildi.

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş nisanda 2,7 milyar dolarlık cari açığın çok üstünde bir döviz girdiğini hesapladı. Gelen 4,5 milyar dolarlık dövizin kaynağı, ‘net hata ve noksan’ kalemine yazılmış.

Verile göre ayrıca doğrudan yatırımlar ve ağırlıkla borçlanmadan oluşan diğer yatırımlar kaleminden de sırasıyla 323 milyon ve 1,7 milyar dolarlık giriş söz konusu.

Finansman kaleminde portföy yatırımlarından çıkışsa sürüyor. Nisandaki çıkış 606 milyon dolar.

Aktaş’ın hesabı şöyle: ”Brüt finans hesabındaki giriş 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşiyor. Buna 4,5 milyar dolarlık net hata noksanı da eklediniz mi toplam tutar 5,9 milyar doları buluyor. Düşün 5,9 milyar dolardan 2,7 milyarlık cari açığı, kalan 3,2 milyar dolar da rezerve ekleniyor.”

Ancak Aktaş, bu yıl net hata noksanın zaten yüksek seyrettiğine de dikkat çekti: ”İlk çeyrekteki net hata noksan da yine pozitif 7,2 milyar dolardı. Burada parantez açıp şunu söylemekte yarar var. Net hata noksan, özünde nereden geldiği bilinmeyen diye ya da kaynağı belli olmayan diye nitelenecek bir döviz değildir. Net hata noksanı ‘hangi kaleme yazılacağı henüz bilinmeyen döviz’ olarak görmek daha doğrudur. Nisan ayındaki tutarın önemli bir kısmı önümüzdeki aylarda ilgili kalemlere aktarılacak ve muhtemelen ilk açıklanan 4,5 milyar dolar küçülecektir. Yani net hata ve noksan bir denkleştirme kalemidir, bir sıfırlama kalemidir.”

Dünya gazetesi yazarı, böylesine yüklü bir döviz girişi olmasaydı kurun çok daha hızlı arttığına tanıklık edeceğimizi de yazdı.