Türkiye’nin yapay zeka stratejisi belirlendi

Türkiye’nin 2025 yılına kadar yapay zeka alanında yürüteceği çalışmalar için yol haritası niteliğindeki belge yayınlandı.

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Resmi Gazete’de yayınlanan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nin önsözünü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yazdı.

Belgeye göre yapay zeka stratejisi altı öncelik etrafında tasarlandı.

Öncelikler, ‘yapay zeka uzmanı yetiştirmek ve alanda istihdamı artırmak’, ‘araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek’, ‘kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim’, ‘sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak’, ‘uluslararası iş birliklerini güçlendirmek’ ve ‘yapısal ve iş gücü dönüşümünü hızlandırmak’ olarak belirlendi.

Stratejide bu öncelikler bağlamında 24 amaç ve 119 tedbir de bulunuyor. Stratejide belirlenen 2025 hedeflerinden bazıları şöyle: “GSYİH’ye katkısı yüzde 5’e yükseltilecek. İstihdam en az 50 bin kişiye çıkarılacak. Merkezi ve yerel yönetim kamu kurum ve kuruluşlarında yapay zeka alanındaki istihdam en az 1000 kişi olacak. Lisansüstü düzeyde mezun sayısı en az 10 bin kişiye ulaşacak. Yerel ekosistemin geliştirdiği uygulamaların kamu alımlarında önceliklendirilerek ticarileştirilmesi desteklenecek. Uluslararası kuruluşların güvenilir ve sorumlu yapay zekayla sınır ötesi veri paylaşımı alanındaki düzenleme çalışmalarına ve standartlaşma süreçlerine aktif olarak katkı verilecek. Uluslararası yapay zeka endekslerindeki sıralamalarda Türkiye ilk 20 ülke arasında yer alacak.”

Girişim sayısı çok az

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Strateji belgesine göre, yaklaşık 50 milyar doları bulan küresel yapay zeka harcamalarında pazar büyüklüğünün beş yılda iki katını aşması bekleniyor. Birçok araştırmaya göre yapay zeka 2030’a kadar küresel ekonomiye 13-15 trilyon dolar katkı yapacak ve yüzde 13-14 büyüme sağlayacak.

2025 yılında dünya ortalamasında kişi başı 19 terabayt veri söz konusu olacak. Gelecek üç yılda üretilecek verinin son 30 yılda üretilenden fazla olması öngörülüyor. ABD ve Çin’de yapay zeka odaklı girişim sayısı 2 bini bulurken Türkiye’de bu sayı yaklaşık 200 civarında. Türkiye’deki yapay zeka girişimlerinin yaklaşık yarısı teknoparklarda yer alırken, yüzde 73’ü İstanbul’da bulunuyor.

Yapay zeka stratejisinin, 24 Ağustos’ta törenle kamuoyuna tanıtılması planlanıyor. Aynı gün Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin (cbddo.gov.tr) sitesinden yayınlayacak.