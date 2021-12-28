Türkiye’nin ‘casusluk’tan tutukladığı çift reklam yıldızı oluyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektiği iddiasıyla ‘askeri casusluk’tan tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan İsrailli çift reklam yıldızı oluyor.

Couple accused of spying in Turkey will be part of ad campaign with Lior Raz https://t.co/bdOxHgbvXy — EIN Presswire: Insurance Newswire (@EINInsurance) December 28, 2021

İsrail basınının haberine göre çift sigorta şirketi ‘Bituach Yashir’in televizyon reklamında yer alacak. Üstelik reklamda Netflix’in ‘Fauda’ dizisinde rol alan ünlü oyuncu Lior Raz da oynayacak.

Asker ve ajan rolleriyle tanınan Haz, reklamda çifti hapishaneden kurtarmaya çalışacak.

Kasım ayında Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan İsrail uyruklu çift tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İsrailli çiftle ilgili “Sayın Cumhurbaşkanımızın konutunu, ikametini çekmişler. Bununla da yetinmemişler aynı zamanda buraya yoğunlaşmışlar” demişti. Soylu, ‘casusluk’ değerlendirmesi olduğunu belirtip “Mahkemeler ilerleyen süreçte kendi kararlarını vereceklerdir” diye konuşmuştu.

İktidara yakın medya da olaydan birçok ‘ayrıntı’ çıkarıp komplo teorileri ileri sürmüştü.

Ancak İsrailli yetkililerin araya girmesiyle çift aniden serbest kalıp ülkesine dönmüştü.



