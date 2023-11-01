Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi 400 baz puanın altına düştü

Yeni ekonomi yönetiminin gelmesiyle beraber düşüşe geçen Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi (CDS) 400 baz puanın altına geriledi.

Fotoğraf: AA

CDS, yani kredi risk primi, ülkelerin ekonomik ve politik risk gelişmesine göre her gün değişiyor. Kredi dereceleme kuruluşlarının ülkelere verdiği notlarından daha dinamik bir gösterge haline gelen bu değer, ‘risk barometresi’ gibi piyasalar tarafından izleniyor.

Seçim döneminden sonra yeni ekonomi yönetiminin başa gelmesiyle Türkiye’nin CDS’i düşüşe geçmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, yabancı yatırımcılarla görüşmelerden olumlu sinyaller almaya devam ettiğini söylemişti.

Son olarak Merkez Bankası (MB), geçen hafta politika faizini beklentiler doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 35 seviyesine çıkarmıştı.

Bunun ardından Türkiye’nin CDS’i 400 baz puanın altına inerek 398,5 baz puanda dengelendi.