Türkiye’den yurt dışına en yüksek bedelle giden 10 futbolcu

Galatasaray, Sacha Boey’i rekor bedelle Bayern Münih’e göndermesinden sonra Türkiye’den yurt dışına en yüksek bedelle giden futbolcular gündem oldu.
23 yaşındaki Fransız futbolcu Boey, Rennes’den 1 milyon 150 bin avro karşılığında alınmıştı. 30+5 milyon avro bedelle Almanya’nın dünyaca ünlü kulübü Bayern Münih’e gönderildi. Böylece Boey Türkiye’den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.
Alman kulübü, ayrıca iki takım arasında oynanacak iki hazırlık maçındaki gelirin yüzde 50’sini Galatasaray’a verecek.
Türkiye’den daha önce yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu Cenk Tosun olmuştu. Milli futbolcu, Beşiktaş’tan 22 milyon avro karşılığında İngiltere’nin Everton ekibine gitmişti.
İşte Türkiye’den yurt dışına en yüksek bedelle giden ilk 10 futbolcu şöyle:
|Futbolcu
|Takımı
|Transfer olduğu takım
|Bedeli
|Sacha Boey
|Galatasaray
|Bayern Münih
|30 milyon avro
|Cenk Tosun
|Beşiktaş
|Everton
|22 milyon avro
|Arda Güler
|Fenerbahçe
|Real Madrid
|20 milyon avro
|Kim Min-jae
|Fenerbahçe
|Napoli
|18.050 milyon avro
|Vedat Muriqi
|Fenerbahçe
|Lazio
|17.5 milyon avro
|Yusuf Yazıcı
|Trabzonspor
|Lille
|16.5 milyon avro
|Badou Ndiaye
|Galatasaray
|Stoke City
|16 milyon avro
|Eljif Elmas
|Fenerbahçe
|Napoli
|16 milyon avro
|Moussa Sow
|Fenerbahçe
|El-Ehli
|16 milyon avro
|Elvir Balic
|Fenerbahçe
|Real Madrid
|15,6 milyon avro
Söz konusu bonservis bedellerine bonuslar dahil değildir.