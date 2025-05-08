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Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısı 58,5 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısının 58,5 milyona ulaştığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

We are Social ve Meltwater’ın hazırladığı Dijital 2025 Türkiye Raporundaki rakamları aktaran bakan, Türkiye’de internet kullanıcı sayısının 77,3 milyon olduğunu belirtti.


Rapordan öne çıkanlar şöyle:

  • Sosyal medya kullanıcısı, son bir yılda yüzde 1,7 artışla 58,5 milyona ulaştı.
  • Kullanıcıların yüzde 46,6’sının kadın, yüzde 53,4’ü erkek.
  • Kullanıcılar her gün ortalama 2 saat 43 dakikayı sosyal medyada geçiriyor, aylık ortalama 7,6 sosyal medya platformu kullanıyor
  • Türkiye’de, en çok kullanıcısı olan platform 58,4 milyon kişiyle Instagram.
  • Instagram’ın ardından 57,5 milyon kişi ile YouTube, 40,2 milyon kişiyle TikTok geliyor.
  • Facebook’un kullanıcı sayısı 34,8 milyon kişiyken X platformunu 19,7 milyon kişi kullanıyor.
  • 2024’e göre Instagram’ın kullanıcı sayısı yüzde 8,5 artarken TikTok’un yüzde 2,9, Facebook’un yüzde 1,3, X’in yüzde 1 arttı.
  • YouTube’un kullanıcı sayısındaysa oransal bir değişiklik yok.
  • İnternet kullanıcıları ayda ortalama 32 saat 36 dakikayla en çok Instagram’da zaman geçiriyor.
  • TikTok’ta geçirilen süre 26 saat 26 dakikayken, YouTube’da geçirilen aylık ortalama süre 23 saat 31 dakika.
  • Facebook’ta geçirilen süre 9 saat 45 dakika, X’teyse 5 saat 4 dakika.
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