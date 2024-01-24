Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın aralık raporuna göre Türkiye’de ortalama ev fiyatı 3 milyon lirayı aştı. Depremin yerle bir ettiği Hatay’da fiyatların bir yılda yüzde 124 artması dikkat çekti.

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Endeksa, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2023 verilerini değerlendirdi.

Rapora göre fiyatlar bir yılda yüzde 84 arttı. Ortalama ev fiyatı 3 milyon 92 bin 700 lira ve metrekare satış fiyatıysa 23 bin 790 liraya çıktı.

Ev yatırımının ortalama dönüş süresiyse yaklaşık 15 yıl olarak hesaplandı.

Aralık ayı konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 33 azaldı.

İstanbul’da ortalama 4,1 milyon lira

Rapordan satırbaşları şöyle:

* Aralık 2023’te en çok konut satılan kent 23 bin 714 satış ve yüzde 17’lik payla İstanbul. İkinci sırada 11 bin 458 konut ve yüzde 8 payla Ankara, üçüncü sıradaysa 7 bin 166 konut satışı ve yüzde 5 payla İzmir var.

* Aralık sonu itibarıyla İstanbul’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 73. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 36 bin 262 TL, ortalama konut fiyatıysa 4 milyon 170 bin 130 lira.

* Ankara’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 102 arttı. Başkentte ortalama konut fiyatı 2 milyon 570 bin 100 lira, metrekare fiyatıysa 19 bin 770 TL seviyesinde. İzmir 2023’ü yüzde 78’lik değer artışıyla kapattı. Yıl sonu itibarıyla kentte ortalama metrekare satış fiyatı 30 bin 39 lira, ortalama konut fiyatıysa 3 milyon 754 bin 875 lira.

Hatay’da konut fiyatları bir yılda yüzde 124 arttı

* Aralık 2023’te Türkiye’nin en çok değerlenen ilk üç kenti Hatay, Elâzığ ve Ordu.

* Hatay’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 124 arttı. Kentte metrekare satış fiyatı 17 bin 834 lira, ortalama konut fiyatıysa 2 milyon 764 bin 270 lira.

* Elazığ’da kaydedilen değer artışı ise yüzde 107 olarak belirlendi. İlde ortalama metrekare satış fiyatı 11 bin 918 lira, ortalama konut fiyatıysa 1 milyon 966 bin 470 lira.

* Ordu’da son bir yıldaki değer artışı yüzde 106 seviyesinde. Şehirde bir konut almak için ortalama metrekare satış fiyatı 20 bin 5 lira, ortalama konut fiyatıysa 2 milyon 600 bin 650 lira. Aralık 2023’te gayrimenkul satışlarındaki genel artışa karşın ilk el konut satışları yüzde 34 azaldı ve 51 bin 243 konut satıldı. 2023’teyse yüzde 18 düşüle 379 bin 542 konut ilk elden satıldı. Krediyle satılan konutlar yüzde 15 arttı.

* 2023’ün son ayında Türkiye’de 6 bin 42 konut ipotekli satıldı ve bu toplam satışların yüzde 4’ü. Aralıkta yabancılara konut satışı yüzde 12 düştü ve toplam 2 bin 64 adet konut satıldı. Bir önceki yılın aralık ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 68 azaldı.