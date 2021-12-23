Türkiye’de Omicron alarmı: Yeni tedbirler kapıda

Avrupa’da Omicron varyantına bağlı yaşanan vaka artışlarının Türkiye’de de ocak ayından itibaren etkili olabileceği ihtimaline karşı kulislerde hazırlıkların başladığı konuşuluyor.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Omicron varyantı ‘daha önce hiçbir varyantta görülmemiş bir oranda‘ yayılıyor ve yakında Delta varyantının yerine geçerek baskın varyant olacak. Omicron’un hızla yayılması Avrupa’da pek çok ülkeyi yeni önlemler almaya zorlarken, ülkelere giriş ve çıkışlar güçleştirildi.

Türkiye için de uyarılar artıyor. KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, pandemi başladığından beri hep yeni dalgalardan bahsedildiğini ama bu kez ciddi bir ‘tsunami’ ile karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Omicron varyantı, görüldüğü ülkelerde genellikle bir ay içinde baskın virüs haline geliyor. Türkiye’de de ocak ayında baskın virüs olması bekleniyor. Bu artışın iyi yönetilmesi için çalışma yapılıyor. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre; ocak ayında Covid-19 tedbirlerinin devreye girmesi bekleniyor.

Uzmanların değerlendirmelerine göre, ocak ayının sonunda vaka sayısındaki artışı önlemek için eksik aşıların tamamlanması, üçüncü doz aşıların yapılması büyük önem taşıyor. Üçüncü doz aşının yüzde 80 koruyuculuğu anımsatılıyor. Önlem adına yapılacak en değerli adımın herkesin aşıyla bağışıklığını oluşturmak olduğu belirtiliyor.

Verilere göre yaklaşık 25 milyon kişi eksik aşılı. 18 yaş üstünde 7 milyon kişi hiç aşı yaptırmadı.

Hangi önlemler alınacak?

Alınacak önlemlerin sınırlı olacağı, PCR zorunluluğu, kapalı mekanlarda sıkı pandemi kurallarına yeniden dönüş gibi planlar yapıldığı belirtiliyor.