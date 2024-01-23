Türkiye’de elektrikli araç sayısı beşe katlandı

Türkiye’de elektrikli araçların otomobil pazarından aldığı pay katlanarak artıyor.

Fotoğraf: Tesla

Yerli elektrikli otomobil markası Togg ve Tesla’nın Türkiye yollarına çıkmasıyla, elektrikli araçlara olan ilgi daha da arttı.

Futureflowlife’ın Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği’nden (TEHAD) aktardığına göre bu sayı 2023’te 72 bin 179’a ulaştı.

Böylece satışlar, 2023’te pazara giren Togg ve Tesla’nın etkisiyle yüzde 496 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2022’de Türkiye’de 14 bin 552 adet elektrikli otomobil satılmıştı.

Elaris Genel Koordinatörü Volkan Demir, Türkiye’de elektrikli araçlara olan talebin şarj ağı altyapı çalışmalarını ve şarj istasyonu yatırımlarını hızlandırdığını açıkladı ve Türkiye’deki şarj istasyonu sayısının yüzde 185 arttığına dikkat çekti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 2023 verilerine göre Togg, 2023 boyunca 19 bin 583 araç sattı. Buna karşılık Tesla, 12 bin 150 adetlik teslimata imza attı.