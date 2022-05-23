Türkiye yeni haftaya yağışlı havanın etkisi altında başlayacak

Türkiye yeni haftaya yağışlı havanın etkisi altında giriyor. Bugün ve yarın -Marmara’nın batısı ve kıyı Ege hariç- ülke genelinde yağışlı hava hakim olacak.

🗓23 Mayıs 2022 (Pazartesi)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Kuzey, İç ve doğu kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/cHWqXa50sH — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 23, 2022

Yağışların; Düzce, Bolu, Karabük çevreleri, Kocaeli ve Sakarya’nın iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana’nın doğu, Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri ve Hatay’ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde dört ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Ancak çarşambadan itibaren sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak ve yağış etkisini yitirecek.

Ankara ve İstanbul’da hafta sonuna doğru sıcaklık 28 ila 30 derece arasında olacak. İzmir’deyse termometreler 35 dereceyi görecek.