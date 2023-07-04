Türkiye ve Mısır, diplomatik ilişkilerini büyükelçi seviyesine çıkardı.

Sisi ve Erdoğan. Fotoğraf: AA

Mısır’da Temmuz 2013’te seçimle gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisi gelmiş, Türkiye bunun üzerine ülkedeki elçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı.

Erdoğan, Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.

İkili 20 Kasım’da, 2022 Dünya Kupası vesilesiyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine Katar’a gitmişti. Başkent Doha’da Al Bayt Stadı’ndaki resepsiyonda liderlerle bir araya gelen Erdoğan, Sisi’yle de el sıkışıp ayak üstü sohbet etmişti.

28 Kasım 2022’de dönemin dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçi atayabileceğini dile getirmişti. Sonrasında taraflar arasındaki görüşmeler devam etmiş ve Sisi’yle Erdoğan’ın görüşmesi de gündeme gelmişti.

Dışişleri bakanlığından bugün yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Mısır karşılıklı olarak büyükelçi atadı. Türkiye Mısır’a Salih Mutlu Şen’i, Mısır da Türkiye’ye Amr Elhamamy’i atadı.