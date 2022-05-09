Türkiye, tıbbi cihazda eski teknolojileri kullanıyor

Yerli ve yabancı sektör temsilcileri, Türkiye’nin tıbbi cihazda eski teknolojileri kullandığını söylüyor.

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Üniversite ve kamu hastanelerinden alacaklarını tahsil edemeyen tıbbi cihaz sektörü uzun süredir feryat ediyor. Sektör, iktidarın uygulamaları nedeniyle hammadde tedarik edemez, üretim ve ithalat yapamaz duruma gelmişti.

Tek taraflı fiyat politikası ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesi de pazarı etkiledi.

Dünya’dan Yasemin Salih’e konuşan Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (ORDER) Başkanı Adem Uyanık, “Eucomed verileri son 10 yılda geliştirilen cihazların Türkiye pazarına girmediğini gösteriyor. Bunun nedeni Türkiye’de en büyük alıcı konumunda olan devletin fiyat politikası” dedi.

SGK’nın sektör gerçeklerini göz ardı ederek tek taraflı fiyat tespit ettiğini ifade eden Uyanık, şöyle konuştu: “Türkiye’de Tıbbi Malzeme Fiyat Komisyonu adındaki oluşumda tek bir sektör temsilcisi yok. Biz bunu gerekli tüm kuruluşlara, kişilere ilettik ama ‘olmaz öyle şey’ diyorlar. Bir malı fiyatını benim adıma tespit ediyorsun. Tıbbi cihaz ciddi Ar-Ge yapan bir sektördür. Teknoloji sektörüdür ama ben ihraç ettiğim ürünü Türkiye’ye satamıyorum. Çünkü maliyeti kurtarmıyor.”

‘TL’nin değer kaybetmesi etkiledi’

Dünya medikal teknoloji devi Medtronic’in Türkiye, Batı Asya ve Levant Bölge Başkan Yardımcısı Ayhan Öztürk de Türkiye’nin büyüyen ama sorunlu bir pazar olduğunu söyledi. Aynı zamanda Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED) Başkanı da olan Öztürk, “TL’nin değer kaybetmesi pazarın sürdürülebilirliğini olumsuz etkiledi, diğer gelişmekte olan pazarlar arasında Türkiye’yi negatif ayrıştırdı. Hasta var, sağlık sistemi büyüyor ama TL’nin değersizleşmesi nedeniyle firmalar finansal açıdan zorlanıyorlar” dedi.

‘Yeni cihazların adaptasyonu yok’

Yeni teknolojinin geri ödeme sistemine girmesinin kısıtlı olduğuna dikkat çeken Öztürk, bu nedenle bu cihazların Türkiye’ye büyük çapta adaptasyonu olmadığının altını çizdi. Öztürk, “A Tipi Başvuru deniyor. Yani sıfır teknolojinin sisteme girme başvurusu. Bu başvurulara son dönemde geri dönüş yok. Bu nedenle adaptasyonda da sıkıntı var. Yeniler giremiyor” dedi.