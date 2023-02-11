‘Türkiye-Suriye depremleri’ diye uluslararası yardımların çoğu Suriye’ye gidiyor

ALİ İHSAN NERGİZ

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleri uluslararası medyada ‘Türkiye-Suriye depremleri’ olarak lanse ediliyor. Çoğu zaman iki ülkedeki ölü ve yaralı sayıları birlikte veriliyor. Bu yayınlar nedeniyle depremler iki ülkeyi de eşit derecede etkilemiş ve kayıplar sanki yarı yarıyaymış gibi algılanıyor.

Hâlbuki sadece ölü ve yaralı sayıları bile depremlerin Türkiye’deki etkisinin ne kadar daha ağır olduğunu açıkça ortaya koyuyor. An itibariyle Türkiye’de 21 binden fazla insan yaşamını yitirmişken, Suriye’de bu sayı 4 binin altında. Yaralı sayısıysa Türkiye’de 10 kat daha fazla.

Atlanan bir başka bir gerçeklik de Türkiye’nin depremden etkilenen bölgesinde hâlihazırda 2 milyondan fazla Suriyeli mültecinin bulunması.

Bunun yol açtığı olumsuz sonuçlardan biri ‘Türkiye-Suriye depremleri’ diye milyar liralık nakit ya da ayni yardımların eşit -hatta bazen Suriye’ye daha fazla- aktarılması.

DSÖ örneği

Bu bağlamda öncelikle Dünya Sağlık Örgütü’nün (en büyük yardımı sağlayacak bir iki kuruluştan biri) dün yayınladığı yazı dikkat çekti.

Yazıda DSÖ’nün Türkiye ve Suriye’de 400 bin kişiye ulaşacak yardım gönderdiği belirtiliyor. 9 Şubat’ta iki ayrı uçakla Türkiye’ye 37 ton, Suriye’ye 35 ton destek gönderilmiş. Üçüncü uçuş sadece Suriye’ye; 37 ton medikal ekipman gönderilecek ve bunun Suriye’de 300 bin insana ulaşacağı belirtilmiş. Ama Türkiye’ye gelecek başka bir uçuştan bahsedilmiyor.

DSÖ Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 9 Şubat’ta attığı tweetle Suriye’de depremin etkilediği bölgeye doğru yola çıktığını yazdı. Ama Türkiye’ye uğruyor mu, buradaki yetkililerle konuşuyor mu bunlara dair bir bilgi paylaşmadı.

Benzer bir örnekte de dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından Uluslararası Kızıl Haç Federasyonu’nun başındaki Mirjana Spoljaric Halep’te bulunduğunu, depremzedelere destek verdiğini belirtiyor. Bu kuruluş Kızılay’a ne kadar yardım yapmış, kurumun başındaki Kerem Kınık’la konuşuyor mu, biz onlardan nasıl bir yardım talep ediyoruz, bunlara dair hiçbir bilgi yok.

Benzer örnekleri (MSF, UNICEF, WFP vb.) çoğaltmak mümkün.