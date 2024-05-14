Türkiye son 53 yılın en sıcak nisanını yaşadı

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’de bu yıl nisanda son 53 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığını açıkladı.

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Dünya, geçen nisanda şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ayını yaşamıştı.

Bakan Özhaseki, X hesabındaki paylaşımda nisanda Türkiye’deki son 53 yılın en yüksek sıcaklığının Şanlıurfa Ceylanpınar’da 38,9 derece olarak ölçüldüğü bilgisini paylaştı.

Özhaseki’nin ilgili paylaşımı şöyle:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzün verilerine göre nisan ayında sıcaklık ortalaması 16,6 derece oldu. Sıcaklıklar, ortalamaların 4,3 derece üzerinde seyretti. En düşük sıcaklık -9,4 derece ile Kayseri Sarız’da, en yüksek sıcaklık ise 38,9 derece ile Şanlıurfa Ceylanpınar’da ölçüldü.

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve çocuklarımıza sürdürülebilir bir yaşam sağlayabilmek için iklim değişikliğine karşı tüm dünyada hep birlikte, ele ele vererek mücadele etmek hepimizin görevidir.”