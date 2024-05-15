Türkiye satın aldığı LNG’yi Avrupa’ya satabilecek

Türkiye, Sakarya gaz sahasında üretilen doğalgazı ve uzun vadeli sözleşmelerle sıvılaştırılmış formda satın aldığı gazı Avrupa’ya ihraç edebilecek.

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Akdeniz Enerji ve İklim Örgütü (OMEC) Petrol ve Gaz Direktörü Dr. Sohbet Karbuz, enerji satışını ilgilendiren kanunun ‘yurt içinde üretilen ve/veya ithal edilen doğal gazın sıvılaştırılarak yurt dışına ihraç edilmesi ya da yurt içinden yeniden satışı’ maddesine atıfta bulunarak şöyle konuştu: “Bu hem Sakarya ve gelecekte keşfedilecek sahalardaki üretimin bir kısmının LNG olarak ihracatına olanak sağlıyor.”

TRT Haber’in aktardığına göre Karbuz, Türkiye’nin boru hattıyla gaz aldığı kontratların ‘reexport’ (tekrar ihraç) hakkı vermesi durumunda da bu gazın ihracatının da mümkün olacağını belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat tesisi kurabilirse bunun da satılabileceğini vurguladı. Karbuz, “Eğer böyle bir tesis kurmayı başarabilirsek kendi ürettiğimiz ve ithal ettiğimiz gazın ihtiyaç fazlasını piyasa koşulları uygun olduğu durumlarda dış pazarlara satabiliriz. Bu ihracat, mevcut ithalat kontrat miktarlarımız da dikkate alındığında büyük olasılıkla spot piyasada gerçekleşir. Dolayısıyla LNG kargosu en iyi fiyatı veren pazara yönelir. Bu Asya ya da Avrupa olabilir fakat her halükarda zamanlama ön plana çıkacaktır” dedi.

Eneri Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsünün (IEEFA) enerji analisti Ana Maria Jaller-Makarewicz de Türkiye’nin Rusya ve Azerbaycan’dan gelen bir miktar doğal gazı Bulgaristan’a ve komşu ülkelere ihraç etmek için kapasitesi olduğuna dikkat çekti.

Avrupa’nın toplam gaz tüketiminin yüksek fiyatlar, enerji güvenliği ve iklim politikaları nedeniyle son iki yılda yüzde 20 düştüğünü belirten Jaller-Makarewicz, LNG talebinin 2025’e kadar zirve yapmasını ve 2030’a kadar düşmesinin beklendiğinin altını çizdi.