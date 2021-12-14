Türkiye sağanak yağış ve karın etkisinde

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye’nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında kalacak.

Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri sağanak yağışın etkisindeyken, Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı bekleniyor. Yağışların; Antalya, Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir Adana, Adapazarı, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

🗓14 Aralık 2021 (Salı)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: İç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, ⤵️ pic.twitter.com/dMgPQANmQI — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 14, 2021

Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde iki ila altı derece düşecek.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgârın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.