Türkiye ile ABD arasında ‘enerji işbirliği’

Rusya’ya enerji bağımlılığını azaltmak isteyen Türkiye’nin ABD’de temasları devam ediyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, son olarak Amerika’da mevkidaşı Jennifer Granholm’la görüştü.

Granholm, Ankara’nın ‘enerji güvenliği’ndeki rolünün Washington’da daha sık konuşulduğunu söyledi.

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Türkiye, Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için iki gün önce BOTAŞ ve ExxonMobile arasında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Türkiye 10 yıl süreyle her yıl ABD’den 2,5 milyon ton LNG alacak.

Son olarak Albayrak, Türk Amerikan Konferansı için gittiği Washington’da ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm’la görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Müsteşar Yardımcısı Geoffrey Pratt görüşmeyi ve enerji işbirliğini TRT Haber‘e anlattı.

Pyatt’ın konuşması şöyle:

Bakan Bayraktar’ın, Bakan Granholm’le görüşmesinde inanılmaz derecede geniş çerçevede konuları içerecek yeni enerji ve iklim diyaloğunun hayata geçirilmesiyle önemli bir adım attık.

Ben ve ekibim için iki önemli başlık şunlar: Balkanlar ve Irak gibi bölgelerde iş birliğini artırarak enerji güvenliğini inşa etmek ve enerji geçişini hızlandırmak için birlikte yaptığımız çalışmalar.

Türkiye, ABD ve dünya çapında enerji geçişini hızlandırmak ve temiz enerji tedarik zincirini derinleştirmek için kritik minerallerin tedariğini çeşitlendirmek ve bu minerallerin işlenmesi konusunda Orta Asya ve Sahra altı Afrika’da birlikte çalışmayı ve şirketlerimizinde birlikte çalışmasını değerlendiriyoruz.

Savaş ve çatışmaların yaşandığı bir dönemde enerji güvenliği kritik önemde. Türkiye’nin bu konuda artan rolü ve önemi Washington’da daha sık konuşuluyor.

Aynı zaman da önemli bir iş de Türkiye’nin 22 Şubat’tan bu yana çok etkileyici bir şekilde yaptığı gibi Rusya’nın enerji silahını yenmek ve Putin’in doğalgaz kaynaklarını silaha dönüştürmesinin başarısız olmasını sağlamak.

Türkiye’nin Orta Asya’yla derin tarihi kültürel ve stratejik bağları var. ABD de C5+1 açılımıyla Orta Asya’da etkili olmaya çalışıyor. Washington bunun yolunun Ankara’yla iş birliğini artırmaktan geçtiğini biliyor.

Ayrıca, Çin’in artan etkisiyle mücadelede Türkiye’nin önemine dikkat çeken Pyatt, “Orta Asya ülkelerine alternatif (enerji) sunabilmek amacıyla tedarik işleme zincirlerini çeşitlendirmek amacıyla Türkiye’den firmaların ABD firmaları ve dünya çapından firmalarla çalışmak için mükemmel şekilde konumlandığını görüyoruz. Böylece Orta Asya ülkeleri doğal kaynaklarını geliştirmeyi düşünürken yalnız Çin’e bakmayacak” dedi.