Türkiye gri listeden çıkıyor mu? Yetkililer incelemeye geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Türkiye gri listeden çıkacak” açıklamasından sonra ilgili kuruluştan yetkililer Türkiye’de incelemelerde bulundu.

Yeni ekonomi yönetiminin temel amaçlarından biri Türkiye’yi gri listeden çıkarmaktı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Gücü (FATF) Ekim 2021’de Türkiye’yi gri listeye almıştı.

Gerekçe, bankacılık-emlak sektörlerinde kara parayla mücadele ve terör örgütlerinin finansmanının önlenmesi uygulamaların yetersiz kalmasıydı.

Gri listede yer almak ülkelerin uluslararası bankalar ve yatırımcılarla iş yapmasını zorlaştırıyor.

Bu nedenle Şimşek kontrolündeki ekonomi yönetimi gri listeden çıkmayı önemli bir hedef olarak belirlemişti.

Şimşek ayrıca “Ülkemizi gri listeden çıkarmak için tüm teknik hazırlıkları tamamladık” demişti.

Reuters’a bilgi veren kaynaklar, FATF yetkililerinin geçen hafta Türkiye’de yetkililerle bir günden uzun süren temaslarda bulunduğunu aktardı.

Bu ekibin hazırlayacağı rapor, 28 Haziran’da ilan edilecek karara temel oluşturacak.

Türkiye’nin beklentisi listeden çıkmak.