Türkiye Bankalar Birliği’nden yıl sonu için dolar/TL tahmini

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, yıl sonu için dolar/TL kuru tahmininin 39-40 lira olduğunu söyledi.

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Türkiye Bankalar Birliği başkanı, İstanbul Finans Merkezi’nde basına konuştu.

Çakar, kurun bu yıl enflasyondan fazla artmayacağı kanaatinde olduğunu, doların 39-40 lira olacağını düşündüğünü söyledi.

Orta Vadeli Program’daki enflasyon hedefi için “Bir miktar iddialı” diyen Çakar şöyle devam etti: “Enflasyon, mayıs ayında en üst düzeye gelip düşüşe geçecek. Mevcut uygulanan politikalarda bence asla acele etmemek lazım. Bence enflasyonun yüzde 40-45’lere inmesi zaten olağan, bu olacak. Önemli olan enflasyonun yapışkan olmadan, kalıcı hale gelmeden düşürülmesidir. Orada bizim daha dikkatli olmamız, mevcut politikaları daha olgunlaştırarak devam etmemiz önemli.”

Bankalar birliği başkanı ayrıca kredi kartlarıyla ilgili bir düzenleme beklediğini de söyledi: “Kredi kartları harcamalarındaki artış göze çarpmaktadır. Kredi kartı harcamalarına ilişkin enflasyon etkisini de yönetmek adına burada bir düzenleme olabileceği kanaatindeyim. Bunun birkaç tane yöntemi var; faiz oranı, taksit sınırlaması ya da kişinin harcayabileceği tutar konusu… Bu konuda bir aksiyon alınacağı kanaatindeyim.”