Türkan Şoray’a doktorundan seyahat yasağı

Yazar Eylem Tok’un bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlunu yurtdışına kaçırmasısı olayında Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Rojda Altıntaş bağlı bulunduğu kuruluşun kendisine baskı yaptığını iddia etti.