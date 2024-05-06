Türkan Şoray’a doktorundan seyahat yasağı

Zatürre olan usta sanatçı Türkan Şoray’a doktoru seyahatı yasakladı.
Habertürk‘ün haberine göre Şoray’a 30 Nisan’da zatürre teşhisi konulmuş, sanatçı evde istirahate çekilmişti. Doktorunun sanatçıya seyahat izni vermediği hatta “Bahçede bile yürüme” uyarısı yaptığı iddia edildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 6-10 Mayıs arasında düzenlenecek Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı’na Ediz Hun ile birlikte davet edilen sanatçı sağlık problemleri nedeniyle etkinliğe katılamayacak.