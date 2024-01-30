TÜRK-İŞ hesapladı: Açlık sınırı, asgari ücretten iki bin lira az

TÜRK-İŞ, ocak ayında dört kişilik aile için açlık sınırını 15 bin 48 lira, yoksulluk sınırını 49 bin 19 lira olarak hesapladı.

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TÜRK-İŞ’in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Ocak 2024 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, ocak ayında dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 15 bin 48 lira.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırıysa 49 bin 19 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 19 bin 630 lira.

Asgari ücret şu an 17 bin 2 lira.