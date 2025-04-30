TÜRK-İş: Açlık sınırı 24 bin 35 lira

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş) nisanda dört kişilik aile için açlık sınırını lira 24 bin 35 lira, yoksulluk sınırını da 78 bin 292 lira olarak hesapladı.

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Türk-İş’in ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Nisan 2025 sonuçlarına göre dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden ‘açlık sınırı’ 24 bin 35 lira.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen ‘yoksulluk sınırı’ysa 78 bin 292 lira.

Araştırmaya göre bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 31 bin 142 lira.

Ankara’da yaşayan dört kişilik ailenin asgari gıda harcaması bir önceki aya göre yüzde 1,78 arttı.