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Yaramazlara biraz batar!

Türk bayrağını yırtmakla suçlanan İranlı tutuklandı

İstanbul’da Türk bayrağını yırtmakla suçlanan İranlı kadın tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

İranlı Z.M.’nin dün akşam saat 17:00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi sahilinde bir restorandaki Türk bayrağını indirmesinin ardından yırtıp üzerine bastığı öne sürüldü.


Çevredekiler duruma tepki gösterip kadının etrafında toplanırken, İranlı turist polis tarafından gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerin ardından bugün Büyükçekmece adliyesine sevk edilen kadın, ‘Türk bayrağını yırtmak suretiyle devletin egemenlik alametlerini aşağılama’dan tutuklandı.

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