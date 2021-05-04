Turistte ‘mutant virüs’ tehlikesi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye’nin mutant virüs için ‘yol geçen hanı’na döndüğünü söyledi.

Fotoğraf: AA

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre İngilizler, Hindistan ve Pakistan’dan ülkelerine döndüğünde 1750 sterlin vererek 10 günlük karantinaya girmek zorunda.

Reklam

İddiaya göre İngilizler bahsedilen iki ülkeden Britanya’ya gitmek yerine ilk olarak Türkiye’ye geliyor. Burada 10 gün geçiren turistler, daha sonra Britanya’ya dönünce karantinaya girmek zorunda kalmıyor.

Türkiye, Britanya’nın ‘kırmızı liste’sinde değil. Hindistan’dan gelenler Türkiye’de 14 günlük karantinaya girmek zorunda. Ancak Pakistan için bir yasak bulunmuyor.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Pakistan’dan gelen İngilizlerin İstanbul’da turist gibi gezdiğini belirtti.

Reklam

Emir, şunları kaydetti: “Türkiye, mutantlı virüs için yol geçen hanına döndü. Hindistan’dan gelenlere uygulanan 10 günlük karantina önlemi acilen Pakistan için de devreye alınmalı.”

CHP’li Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti: “İstanbul’da bu şekilde kaç karantina merkezi vardır? 21 Nisan’dan beri kaç kişi karantinaya alındı? İstanbul’daki beş Hint varyantı ilk olarak hangi tarihte tespit edildi? Hindistan’dan sonra en çok Hint varyantının görüldüğü ülke olan Pakistan’dan gelen yolcularla ilgili henüz neden 10 günlük karantina uygulaması başlatılmamıştır?”