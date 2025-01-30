Turgay Yerlikaya: G7 ülkelerinin merkez bankaları aracılığıyla basılan paralar, bugünkü teknoloji şirketlerinin sermayesi

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Yapay zeka ve bulut teknolojilerinin etkisini ekonomi-politik bir zeminden inceleyen Yanis Varoufakis, içinde yaşadığımız dönemi teknofeodalizm olarak kavramsallaştırır. Varoufakis’e göre, 2008 finans krizinden sonra G7 ülkelerinin merkez bankaları aracılığıyla basılan paralar, bugünkü teknoloji şirketlerinin sermayesi haline geldi. Bu sermaye aktarımı, günümüz bulut sistemini oluşturan aktörlerin elini güçlendirdi ve bu aktörler herhangi bir üretim yapmaksızın bütün ekosistemi yönlendirir duruma geldiler. Amazon ve Google gibi örneklerin yanı sıra yapay zeka alanındaki başat aktörler, bulut sistemini kontrol etmekte ve burada yer almak isteyenler açısından rekabet koşullarını zorlaştırmaktadırlar.

Bir yandan finansal yatırımlar diğer yandan teknoloji ve inovasyon üzerinden ilerleyen savaşlar. İnternet ve uzay alanını da içerisine alan bu devasa dönüşümün matematiği ve mantığı üzerine uzun uzadıya düşünmek gerekiyor. Aksi takdirde, yapay zeka alanını kontrol ettiğini düşünen aktörlerin bu alanda mutlak güç sahibi oldukları ve alanın mücadele dışı olduğuna dair ön yargıyı paylaşmış oluruz. Eğer bu önyargı ile pasif birer aktör olarak hareket edersek, yalnızca bulut sisteminde bizlere algoritmalarla işaret edilenleri görür ve onun dışındaki dünyaya da kayıtsız kalırız. Bu nedenle DeepSeek R1 teknolojisinin en önemli kazanımı, alanın rekabet edilebilir bir yer olduğu ve bu alanda ABD’nin hegemon olmadığını göstermek.

Turgay Yerlikaya’nın yazısı