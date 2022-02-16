Turgay Olcayto: Sedef Kabaş için neredeyse müebbet hapis istenecek

Ağırel ve Pehlivan savcılığın çağrısı üzerine kendileri gidip adalete teslim oldular. Öte yandan Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Gazeteci Sedef Kabaş için de savcı neredeyse müebbet hapis isteyecek. Bu örnek de ülkem insanının ifade özgürlüğünün olmadığını belgeleyen bir başka adaletsizlik. Cezaevinde çile doldurmaya devam eden gazetecileri, aydınları, akademisyenleri, genç öğrencileri saymıyorum bile. Kara bahtlı bir dönemden geçiyoruz. Toplumda insanca yaşamak hakkını yurttaşlarından esirgeyen acımasız bir yönetim var karşımızda. Her gün birbirini izleyen olaylarla kendilerinden olmayan her bireyi düşman sayan bir anlayışın gölgesi üzerimizde. Zulüm, şiddet, ayrımcılık, hukuksuzluk kol geziyor üstümüzde. Güne güzel başlayıp bir fincan kahvenizi bile keyifle içemiyorsunuz. Elbette geçecek bunlar. Her totaliter dönemin de bittiği gibi çekip gidecekler. Ama artlarında bıraktığı izler pek de kolay silinmeyecek.
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