Turgay Demir: Türk futbolunda problemsiz gün yaşanmıyor

Türk futbolunda problemsiz gün yaşanmıyor. Yayın ihalesi konusunda sıkıntılar sürerken şimdi bir de tahkim kurulunun hakemleri göreve iade etmesi diye özetleyeceğimiz yeni bir problemimiz oldu.

Kurallar belli; bazı hakemlerin geri çekeceksen eğer kimini emekliye sevk ederek yaparsın kimini de görev vermeyerek pasifize edersin.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bir sezonda kaç hakemin klasmanını düşürebileceğini biliyordu. Bile bile lades yapmış oldu. Aklın yolunu tercih etseydi şu gürültüye gerek kalmazdı. En baştan yapması gerekeni şimdi yapacak ve tahkimin göreve iade ettiği hakemlere maç vermeyip pasifize edecek. Yani yine testi kırıldı ve yol ancak bulundu.

Turgay Demir’in yazısı