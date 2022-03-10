Diken

Yaramazlara biraz batar!

Turgay Demir: TFF yıllardır kanayan yaraya neşter vurdu

Türkiye Futbol Federasyonu yıllardır kanayan hakem yarasına sonunda neşter vurdu. Helal olsun! VAR öncesi, yaptıkları tüm hataları “Anlık karar veriyoruz” kılıfı altında saklayanların maskeleri VAR’la birlikte düşmüştü zaten.

Nihat Özdemir TFF’si de en sonunda gereğini yaptı. Yıllardır “Genç hakemler gelsin, hata yaparsa onlar yapsın, kafalarında bin tilki dolaşanlardan bıktık” diyenler bu operasyonu alkışlamalı ve desteklemelidir. Çünkü Türk futbolunun buna ihtiyacı vardı. Kurunun yanında yaş yandı mı, olabilir, mutlaka eksikler ve hatalar da vardır ama her büyük operasyon bu tür istisnalar içerebilir.


Bu da normaldir. İşin özüne bakmak gerek. En azından ben öyle yapıyor ve operasyonu alkışlıyorum.

Turgay Demir’in yazısı

SON HABERLER

EPGİS’ten EPDK başkanına hodri meydan

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sendikayı hedef alan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’dan kendileri hakkında suç duyurusunda bulunmasını istedi.

Böbrek sağlığı karnemiz: Her altı-yedi kişiden biri erken evre kronik hasta

Türk Nefroloji Derneği’nin, Ankara, İstanbul ve İzmir’i ziyaret eden gezici tırında 2 bin 998 ziyaretçinin idrar tahlili ve kan basıncı ölçümlerinin yüzde 51’inde kronik böbrek hastalığı riski saptandı. Ziyaretçilerin yüzde 18’i orta-yüksek riskli hastalardı. Tansiyonu ölçülen 938 kişinin ise yüzde 31’inin  yüksekti.