Turgay Demir: TFF yıllardır kanayan yaraya neşter vurdu

Türkiye Futbol Federasyonu yıllardır kanayan hakem yarasına sonunda neşter vurdu. Helal olsun! VAR öncesi, yaptıkları tüm hataları “Anlık karar veriyoruz” kılıfı altında saklayanların maskeleri VAR’la birlikte düşmüştü zaten.

Nihat Özdemir TFF’si de en sonunda gereğini yaptı. Yıllardır “Genç hakemler gelsin, hata yaparsa onlar yapsın, kafalarında bin tilki dolaşanlardan bıktık” diyenler bu operasyonu alkışlamalı ve desteklemelidir. Çünkü Türk futbolunun buna ihtiyacı vardı. Kurunun yanında yaş yandı mı, olabilir, mutlaka eksikler ve hatalar da vardır ama her büyük operasyon bu tür istisnalar içerebilir.

Bu da normaldir. İşin özüne bakmak gerek. En azından ben öyle yapıyor ve operasyonu alkışlıyorum.

Turgay Demir’in yazısı