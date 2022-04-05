Turgay Demir: MHK ‘yapılan bir kural hatasıdır’ derse maç tekrarlanır

Konu, kale sahası içinden kullanılan bir endirekt vuruş, yani yarım penaltı ama önünde baraj var… Gol olma ihtimali bir çok pozisyona göre daha fazla. Benzer şartlarda atılmış goller de var… Yani, “bu kural hatası maçın sonucunu etkilemedi” demek pek kolay değil!. Beşiktaş da, bu nedenle maçın tekrarlanması için TFF’ye başvurdu. Peki süreç nasıl işleyecek derseniz, TFF yönetimi MHK’den kural hatasıyla ilgili görüşünü soracak ve o görüşe göre hareket edecek.

MHK “yapılan bir kural hatasıdır” derse maç tekrarlanır, “hakem hatasıdır” derse ya da “kural hatasıdır ama sonuca etkisi olmamıştır” yorumunu yaparsa maç tekrarlanmaz.

Turgay Demir’in yazısı