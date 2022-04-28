Turgay Demir: Beşiktaş için sezon haftalar önce bitmişti zaten

Beşiktaş için bu sezon haftalar önce bitmişti zaten. Çifte kupanın ardından anında Sergen hoca ile imza atıp ondan sonra transfere yoğunlaşmak yerine yaklaşık iki ay gibi bir süreyi Sergen Yalçın’ı oyalayarak geçiren yönetim bana göre arabanın lastiğini aslında o günlerde patlatmıştı. Bu konuda bizzat Başkan Ahmet Nur Çebi’ye, “Sevgili başkan gönül kırıldıktan sonra atılan imzanın çok anlamı olmaz. Çifte kupa kazanmış bir hocanın beklentilerine uygun teklif yapmak ve işi bitirmek gerekir.

Aksi halde ligde yaşanacak her türlü problemin kaynağı olarak bugünler gösterilecek buna hazır olmalısınız” diye nacizane bir uyarıda bulunmuştum. Açıkçası çok da işe yaramamıştı…

Turgay Demir’in yazısı