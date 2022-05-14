Turgay Demir: Ahmet Nur Çebi bu gerçeği görmeli

Şimdi asıl mesele tüm bu yaşananlardan ders almak ve mutfağa iyi bir aşçı bulmaktır, çünkü eldeki malzemeyle yemeği yapacak olan o dur. Diyeceksiniz ki Valerien İsmael’in yaptığı yemeği beğenmiyor musun!? Beğenip beğenmemek değil mesele, bu yemek karın doyurmaz, onu diyorum. Benim gibi, Başkan Ahmet Nur Çebi bu gerçeği görmeli ve doğru hamleyi yapmalıdır.
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