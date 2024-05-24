Türbülansa giren Singapur uçağındaki 20 yolcu yoğun bakımda

Singapur Havayolları’nın Londra-Singapur seferinde türbülansa giren uçaktaki 41 yolcunun hastaneye kaldırıldı. 20 kişi yoğun bakımda.

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Havayolu şirketi açıklamasına göre şiddetli türbülans geçiren uçakta toplam 211 yolcu ve 18 mürettebat bulunuyordu.

Reuters’a konuşan bir yolcu, uçağın aniden düşmeye başladığını ve bu esnada ehliyet kemeri takılı olmayan yolcuların üst kabinlere çarptığını söylemişti.

Uçağın 37 bin feet yükseklikten bir anda 31 bin feete düştüğü iddia ediliyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre hastaneye kaldırılan yolcuların altısı kafatası ve beyin yaralanması, 22’si omurga yaralanması ve 13 kişi de kemik, kas ve diğer yaralanmalar nedeniyle tedavi altında.

Bankok’taki Samitivej Srinakarin Hastanesi’nden Dr. Adinun Kittiratanapaibool, dokuzu omurilik yaralanması bulunan toplam 17 kişinin ameliyata alındığını söyledi.