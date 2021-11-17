Tuncay Mollaveisoğlu: Yolun sonu ilk kez görünüyor…

20 yılda Atatürk Türkiyesi’nin tüm birikimleri yağmalandı… Herkesin gözü önüne adalet terazisi tek adamın eline verildi. Karşıdevrimin geldiğini gören ve direnenler zulme, hapse, türlü baskılara uğradı…

Ve bugün… Yolun sonu ilk kez görünüyor…

Yüzde 50+1’i tartışmaya açan ve çıkış yolu arayan iktidar, muhalefet hata yapmazsa sandığı kaybetmiş görünüyor.

Her ihaleden, her “mega projeden” yolsuzluk akıyor…

İşte, şehir hastaneleri… İşte, yap/işlet/ devret projeleri… Köprü, otoyol, tünel, havalimanı inşaatları…

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı