Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tuncay Mollaveisoğlu: Yolun sonu ilk kez görünüyor…

20 yılda Atatürk Türkiyesi’nin tüm birikimleri yağmalandı… Herkesin gözü önüne adalet terazisi tek adamın eline verildi. Karşıdevrimin geldiğini gören ve direnenler zulme, hapse, türlü baskılara uğradı…

Ve bugün… Yolun sonu ilk kez görünüyor… 


Yüzde 50+1’i tartışmaya açan ve çıkış yolu arayan iktidar, muhalefet hata yapmazsa sandığı kaybetmiş görünüyor.

Her ihaleden, her “mega projeden” yolsuzluk akıyor…

İşte, şehir hastaneleri… İşte, yap/işlet/ devret projeleri… Köprü, otoyol, tünel, havalimanı inşaatları…

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Dolar ve avro rekora doymuyor

Dolar/TL ’de psikolojik 10 seviyesinin aşılmasının ardından yükseliş sürüyor. Saat 9:33 itibariyle dolar/TL kuru 10,0993 seviyesinde.

Enflasyon kıskacında ‘Portakal 1 lira’ krizi: Üretici tepkili, tüketici memnun

Dijital ortamda ürün satan Getir’in portakalı 1 liradan satmasına, bu durumun rekabet kanununa aykırı olduğunu savunan üreticilerden ve ihracatçılardan tepki geldi. Tepki üzerine kampanya kaldırıldı.
Tüketicilerin cephesindeyse durum farklı. Tüketiciler Derneği Başkanı Turhan Çakar, “Vatandaşın lehini gözetmek lazım” dedi.

Konutta metrekare fiyatı 5 bin lirayı aştı

Eylülde yıllık bazda yüzde 35,51 yükselen konut fiyatlarında rekor artış kaydedildi. Eylülde fiyatlar reel olarak yüzde 13,3 oranında arttı. Metrekare fiyatı ortalama 5 bin 11 liraya çıktı.