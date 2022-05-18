Tuncay Mollaveisoğlu: İktidar, yolsuzlukla mücadele edenlerle mücadele ediyor

AKP’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumsal yapısına verdiği en büyük hasarlardan biri, teftiş ve denetim birimleri üzerinde kurduğu baskıdır… Devletin her kurumunu partinin bir organı gibi gören AKP yönetimi, bürokrasiyi, parti devletinin yanlışlarını örten, muhalifleri ise haksız hukuksuz yollarla sindiren tetikçiler haline getiriyor.

Türkiye’nin en saygın kurumu Sayıştay’a yapılan büyük sindirme operasyonu, yolsuzluklar çığ gibi büyürken denetimlerin de kar gibi erimesine neden oldu.

İktidar, yolsuzlukla mücadele edenlerle mücadele ediyor! Raporunu savunan, baskılara direnen denetçilere soruşturma açılıyor. 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün şikâyetiyle kurumu denetleyen müfettişlere açılan soruşturma yozlaşmanın çarpıcı bir örneği…

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı