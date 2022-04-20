Tuncay Mollaveisoğlu: İktidar bu felaketi görmezden gelemez

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da benzer bir açıklama yaptı dün… Göçmen meselesini istismar edenleri PKK’li FETÖ’cü, Türkiye düşmanı olmakla suçladı…

Oysa tam tersi bir durum söz konusu… 6 milyon Suriyeli, 2 milyona yakın Afgan, ülkemizin geleceği için bir milli güvenlik sorunudur.

Bu bilimsel bir gerçektir ve bir an önce bu sorun insani duyarlılık içinde çözüme kavuşmalıdır.

İktidar kafayı kuma gömerek bu felaketi görmezden gelemez.

Avukat Özbek, “demografik bir bombadır” diyor kaçaklar ve sığınmacılar için…

“AB’den 3 milyar Avro alıp Türkiye’yi istila eden yasadışı demografik selin bekçiliğine soyunduk” diye ekliyor.

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı