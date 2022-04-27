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Yaramazlara biraz batar!

Tuncay Mollaveisoğlu: İdam cezası olsaydı infaz edilecekti


O mahkeme salonunda hukuk yoktu, adalet yoktu… davanın başından bu yana hiç olmadı… 

4.5 yıldır ibret olsun diye tutuklu bulunan Osman Kavala müebbet hapse mahkûm edildi. 


Yani idam cezası olsaydı infaz edilecekti!

Yüreğinde adalet duygusu taşıyan herkes, tüm ideolojik farkılılıkları bir yana bırakıp sormalıdır; ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm olan Osman Kavala ne yapmış?

Hükümeti cebir ve şiddet yolu ile devirmek istemiş… Nasıl şiddet kullanmış, hangi silaha başvurmuş?

Şiddetten kasıt Gezi’de yaşananlar ise, o şiddeti hükümetin talimatı ile polis uyguladı…

Yani şiddetin mağduru Erdoğan değil, Gezi’de hayatını kaybeden gençler ve onların yüreği kor olmuş yakınlarıydı…

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı

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