Tuncay Mollaveisoğlu: Hesabın açıldığı yıl, Saray’ın tamamlanıp teslim edildiği yıla denk geliyor

DW Türkçe ile çalışan gazeteciler konsorsiyumu, politikacılardan sanatçı ve sporculara kadar dünya çapında vergi kaçıranların listesini yayımladı.

Türkiye’den şimdilik öne çıkan şirket, Saray’ın en yakın halkasında bulunan Rönesans oldu.

Belgelere göre Rönesans’ın para aktardığı ilk hesabın açılış tarihi 2014 yılı. Bir yıl sonra bu hesaba 105 milyon dolar aktarılıyor ve bir süre sonra hesaptan bu para “bağış” adı altında çekiliyor.

Açılan bir başka offshore hesaba da yine 2015’te 105 milyon dolar daha yatırılıyor…

Benim belgeler ilk açıklandığında dikkatimi çeken bu büyüklükte bir bağışın kime yapıldığıydı…

Hesabın açıldığı 2014 yılı, 1 milyar 300 milyon TL’ye mal olan Saray’ın tamamlanıp teslim edildiği yıla denk geliyor…

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı