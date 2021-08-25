Tuncay Mollaveisoğlu: Evet, her oyun önemi var… Saray çıkmazda…

Şimdi Sedat Peker’in iddiaları, kevgire dönmüş sınırlar, sokaklarımızı işgal eden kaçak göçmenler, ekonomik kriz, yolsuzluklar, anayasal kurumların ortadan kalkması, gelecek kaygısı, içerde ve dışarda yanlış politikaların neden olduğu derin açmazlar…
Ve sonucunda eriyen oylar…
Umut olma özelliğini kaybeden, tersine kötü yönetimin, siyasi yozlaşmanın vitrini haline gelen iktidar yeni hikâye arıyor…
Pat! 28 Şubat tutuklamaları gündemde!
Yaşları 73 ile 89 arasındaki paşalar cezaevine gönderildi. FETÖ’nün elde ettiği delillere dayanılarak üstelik…
Yeniden bir darbe edebiyatı dillerde…
Saadet Partili seçmenin hafızasında kalan “Erbakan’ı darbe ile indirdiler” sloganını yeniden hatırlatma girişimi…
Darbe yapıldığı söylenen Erbakan’ın bile “darbe” demediği dönemin Milli Güvenlik Kurulu kararları…
Evet, her oyun önemi var… Saray çıkmazda…