Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tuncay Mollaveisoğlu: Evet, her oyun önemi var… Saray çıkmazda…

Şimdi Sedat Peker’in iddiaları, kevgire dönmüş sınırlar, sokaklarımızı işgal eden kaçak göçmenler, ekonomik kriz, yolsuzluklar, anayasal kurumların ortadan kalkması, gelecek kaygısı, içerde ve dışarda yanlış politikaların neden olduğu derin açmazlar…

Ve sonucunda eriyen oylar…


Umut olma özelliğini kaybeden, tersine kötü yönetimin, siyasi yozlaşmanın vitrini haline gelen iktidar yeni hikâye arıyor…

Pat! 28 Şubat tutuklamaları gündemde!

Yaşları 73 ile 89 arasındaki paşalar cezaevine gönderildi. FETÖ’nün elde ettiği delillere dayanılarak üstelik…

Yeniden bir darbe edebiyatı dillerde…

Saadet Partili seçmenin hafızasında kalan “Erbakan’ı darbe ile indirdiler” sloganını yeniden hatırlatma girişimi…

Darbe yapıldığı söylenen Erbakan’ın bile “darbe” demediği dönemin Milli Güvenlik Kurulu kararları…

Evet, her oyun önemi var… Saray çıkmazda…

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Göç mü, kültürel değişim aracı mı?

İktidar 20 yıldır değiştiremediği ‘modern ve seküler sosyal/kültürel alan’ı Müslüman göçleriyle melezleştirmeyi, Türk ulus-devleti yerine ‘ortak paydası Müslümanlık’ olan yeni bir devlet inşa etmeyi hedefliyor olabilir.

Afganistan: Sonu gelmeyen bir savaş ve tarihin tekerrürü

Genel anlamda bakıldığında ise Afganistan’da tarih bir kez daha tekerrür etmiştir. Fiilen 40 senedir süren bir savaşın sonrasında geriye kalan tek gerçeklik ise yoksulluk, yıkım ve yeniden başlayacak kanlı bir savaş.  

İstanbul’da kiralar uçuşta: İki yıl sürebilir

Kentsel dönüşüm, ülkeye gelen yabancılar, okulların açılacak olması ve yeni inşaatların azalmasıyla birlikte İstanbul’da kiralar fahiş düzeyde yükseldi. Mal sahipleri içinde astronomik artışlar sonrası eski kiracılarını tahliye etme yoluna gidenler bile var.

Taliban’dan ulusal müzik enstitüsüne baskın: Enstrümanlar parçalandı

Taliban militanları, ülkenin önde gelen müzik okullarından Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü’nü basarak, müzik aletlerini parçalandı. Enstitünün kurucusu ve yöneticisi olan Ahmad Sarmast, Taliban’ın değiştiği yönündeki mesajlara şüpheyle yaklaşıyor: “Sosyal medyada ortaya çıkan videolar pek iç açıcı değil.”