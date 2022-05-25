Tuncay Mollaveisoğlu: Erdoğan, kendisini Abdülhamit’in yansıması gibi görüyor

Erdoğan tarih ile inatlaşarak, apaçık bir Abdülhamit gerçeğini tam tersinden tekrarlamayı sürdürüyor.

Üstelik bu eleştiriyi siyasete ara verdiği dönemde üniversite düzeyinde tarih dersleri veren Meral Akşener’e yapıyor… Abdülhamit’in Tunus, Kıbrıs, Sırbistan, Mısır dahil 1 milyon 592 bin 805 kilometrekare toprak kaybettiği bilimsel bir gerçekken “Tek karış toprak kaybı yok” yalanı, Kadir Mısıroğlu adlı Atatürk düşmanı sözde tarihçiye ait…

Erdoğan, kendisini Abdülhamit’in bir yansıması, partisinin ideolojik yapısını ise Osmanlı’nın devamı gibi görüyor…

Her fırsatta Abdülhamit’i yücelten AKP kadroları, TRT ve yandaş kanallarda “özel sipariş” dizilerle tarihi çarpıtmaya ve kendi yanlış ezberlerini topluma şırınga etmeye çalışıyorlar..

Böylece Cumhuriyetten bağımsız bir tarihi arka plan yaratarak Atatürk Türkiyesi ile hesaplaşıyorlar!

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı