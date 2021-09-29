Tuncay Mollaveisoğlu: Erdoğan anket sonuçlarından hareketle yeni bir açılım paketi hazırlatıyor

İki hafta önce “AKP, MHP’siz seçime hazırlanıyor” diye yazmıştım…

Saray’ın MHP ile hem parlamentoda çoğunluğu sağlaması hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması mümkün görünmüyor…

Erdoğan’ın en son Mart 2019’da yaptığı Diyarbakır ziyaretini, bu yılın temmuz ayında “yeni Kürt açılımı” mesajı ile tekrarlaması bu yüzden…

Bir kulis bilgisi ile birlikte aktarayım:

Erdoğan, Diyarbakır gezisi sonrasında anket yaptırıyor ve oy oranlarında kendisini umutlandıran bir sonuçla karşılaşıyor. “Kürt açılımını biz istiyorduk ancak HDP/PKK bozdu” açıklamasının karşılık bulduğunu gören Erdoğan’ın anket sonuçlarından hareketle yeni bir açılım paketi hazırlattığı bilgilerim arasında.

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı