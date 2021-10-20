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Yaramazlara biraz batar!

Tuncay Mollaveisoğlu: Dünya yolsuzluk literatürüne girecek bir işti…

Dünya yolsuzluk literatürüne girecek bir işti…

Isparta Şehir Hastanesi’nde önce temeli atıp ardından ihaleyi yaptılar.


Bugüne kadar;

– Adrese teslim sayısız ihaleye tanık olduk.

– Bir ihalede rakip diğerinde ortak olan, üzüm salkımı gibi içi içe geçmiş şirket modellerini gördük.

– TBMM’de kişiye özel yasa çıkarıldığını gördük. Yandaş, inşaat yapabilsin diye Kıyı Kanunu’nun değiştirildiğini gördük. 

– Özelleştirmelerde satılan kamu şirketlerinin “yüklerinden” arındırıldıktan sonra en ballı/kârlı kısmı ile altın tepside sunulduğunu gördük.

– Halka ait gözbebeği kuruluşların, kasasında milyon dolarlar ile, deposunda trilyonluk mal ile alıcıya neredeyse sıfır maliyet ile satıldığını gördük. 

– Devam eden aylık geliri ile satış bedelini ödeyebilecek özelleştirmelere tanık olduk. 

– Yandaşlar ihale alabilsin diye devletin hazinesinin bir avuç iş insanının hizmetine açıldığını gördük. 

– Gümrük vergilerinde kişiye özel gecelik indirimler gördük.

– Geçmediğimiz köprü, uçmadığımız havaalanı için cebimizden “zorunlu” para çekildiğini gördük.

– Kapalı kapılar ardında yerli-yabancı gruplarla yapılan pazarlıkları gördük.

– Yandaşları korumak için Hazine’nin garantör olduğu, gelecek iktidar düzeni bozmasın diye olası davaların Londra mahkemelerine vidalandığı, milletin aleyhine sözleşmeleri gördük. 

– Köylünün elinde hiç para etmezken arsayı alıp projeyi geçirip köşeyi dönenleri gördük. 

– “Madagaskar’da kurban keseceğim” diyerek para toplayan, holding kuran, gemi satın alan yüzsüzlüğü yaşadık. 

– İstanbul’a dikey ihaneti yapanları ve bu rantın yoldan çıkardığı insanları gördük. 

Ve Türkiye, inşaatın önceden başlayıp ihalenin sonradan yapıldığını da gördü… 

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı

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