Tuncay Mollaveisoğlu: Dünya yolsuzluk literatürüne girecek bir işti…

Dünya yolsuzluk literatürüne girecek bir işti…

Isparta Şehir Hastanesi’nde önce temeli atıp ardından ihaleyi yaptılar.

Bugüne kadar;

– Adrese teslim sayısız ihaleye tanık olduk.

– Bir ihalede rakip diğerinde ortak olan, üzüm salkımı gibi içi içe geçmiş şirket modellerini gördük.

– TBMM’de kişiye özel yasa çıkarıldığını gördük. Yandaş, inşaat yapabilsin diye Kıyı Kanunu’nun değiştirildiğini gördük.

– Özelleştirmelerde satılan kamu şirketlerinin “yüklerinden” arındırıldıktan sonra en ballı/kârlı kısmı ile altın tepside sunulduğunu gördük.

– Halka ait gözbebeği kuruluşların, kasasında milyon dolarlar ile, deposunda trilyonluk mal ile alıcıya neredeyse sıfır maliyet ile satıldığını gördük.

– Devam eden aylık geliri ile satış bedelini ödeyebilecek özelleştirmelere tanık olduk.

– Yandaşlar ihale alabilsin diye devletin hazinesinin bir avuç iş insanının hizmetine açıldığını gördük.

– Gümrük vergilerinde kişiye özel gecelik indirimler gördük.

– Geçmediğimiz köprü, uçmadığımız havaalanı için cebimizden “zorunlu” para çekildiğini gördük.

– Kapalı kapılar ardında yerli-yabancı gruplarla yapılan pazarlıkları gördük.

– Yandaşları korumak için Hazine’nin garantör olduğu, gelecek iktidar düzeni bozmasın diye olası davaların Londra mahkemelerine vidalandığı, milletin aleyhine sözleşmeleri gördük.

– Köylünün elinde hiç para etmezken arsayı alıp projeyi geçirip köşeyi dönenleri gördük.

– “Madagaskar’da kurban keseceğim” diyerek para toplayan, holding kuran, gemi satın alan yüzsüzlüğü yaşadık.

– İstanbul’a dikey ihaneti yapanları ve bu rantın yoldan çıkardığı insanları gördük.

Ve Türkiye, inşaatın önceden başlayıp ihalenin sonradan yapıldığını da gördü…

Tuncay Mollaveisoğlu’nun yazısı