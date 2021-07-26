Tunca Bengin: Henüz büyük bir Afgan göçü söz konusu değil

Henüz büyük bir Afgan göçü söz konusu olmasa da olası bir kriz durumu söz konusu. Bunun güvenlik ve ekonomik açıdan yaratacağı riskler de malum. Bu durumda da büyük bir göç olursa sınır açılmalı mı açılmamalı hukuk, uluslararası hukuk ne diyor açılmazsa bu insanlar nasıl korunmalı bütün bunlar konuşulmalı, tartışılmalı ama olay daha çok iç politika malzemesi yapılmış havasında. Ve bunun da kimseye yarar getirmeyeceği çok açık ve net. Çünkü ülke içinde zaten şu anda en az 500 bin kadar düzensiz ya da kaydolmuş, mülteciliği kabul edilmiş bir yere gidemeyen Afganlı var. Dolayısıyla kışkırtıcı tetikleyici her tür söz, propaganda hem ülke hem de o insanların güvenliği açısından endişe verici bir durum…

Tunca Bengin’in yazısı