Tunca Bengin: Bu hikaye 30 yıldır konuşuluyor

Muhalefet cenahının uzlaştığı bir başka kritik başlık da Siyasi Etik Yasası, yani siyasilerin davranışlarını belirleyen ilkeler. Buna dönük sızan bilgilere göre de milletvekilleri ve bakanların yanı sıra tüm kamu görevlileri, belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri yasa kapsamında olacak. Görevleriyle örtüşmeyen işlerin yapılması, mal bildiriminde bulunulmaması, hediye alma yasağına uyulmaması gibi işlemlere imza atan siyasiler, “ömür boyu siyaset yasağı”nın da arasında bulunduğu önemli yaptırımlara maruz kalacaklar. Tabii bu arada özellikle son bütçe görüşmelerinde yine pik yapan, karşılıklı bağırıp, çağrışma, küfürleşme hatta yumruklaşmalar gibi üslup ve seviye sorunlarına yeni yaptırımlar da gelecek. Dolayısıyla, aslında buna yıllardır konuşulan hatta son bir iki yıldır da dillendirilen uzlaşma turlarıyla yine hararetlenen bildik hikâye de denilebilir. Çünkü sözü edilen konuya ilişkin yasa tasarıları, taslaklar bugüne dek defalarca gündeme geldi. TBMM çatısı altında yüksek tansiyon içeren tartışmaların ardından da komisyon çalışmaları ya rafa kaldırıldı ya da yasa tasarıları kadük oldu. Hem de ta Hüsamettin Cindoruk’un TBMM Başkanlığı (1991-95) döneminden bu yana. Kısacası, bu hikâye 30 yıldır konuşuluyor, dahası bazı dönemlerde parlamentodaki tüm siyasi partilerin grup başkanları altına imza koymuş olmasına rağmen çıkmıyor.

Tunca Bengin’in yazısı