Tunç Tatoğlu: Hepimizin içimizdeki babayla bir hesabı var

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“(…) bizim için çalışan ve bu yüzden sana karşı duydukları bitmez tükenmez korkuyla yaşamak zorunda kalan yabancı insanlar vardı. (…) çoğunlukla mükemmel sinirlere sahip, yetişkin insanlar oldukları için, hakaretleri güçlük çekmeden üzerlerinden silkelerlerdi ve bu sonuçta sana, onlara verdiğinden daha çok zarar verirdi.”

Böylesi bir saptama ya da anımsama yazıldıktan sonra, hele oğlunuz yazdıysa, bu paragraf ile baş başa kalırsınız. Kendine dair tüm bildiklerini bir kez daha gözden geçirirsiniz, reddedersiniz… “(…) işçilerin tabanlarını yalasa bile Efendi’nin tepelerine binmesini dengeleyebilmiş olmayacak” diye yazmak için, oğulun nasıl bir duygusal şiddete maruz kaldığını düşünebiliyor musunuz?

Kafka’nın bu mektubu, bu büyük itirazı, babasına ulaşmadığı için tek merakım, acaba yıllardır babasına söyleyemediklerini kendisi için anlamasına yardımcı olmuş mudur?

“Senin başkalarına beslediğin kuşku bile, benim kendime beslediğim kuşkumdan daha büyük değil, beni sen böyle eğittin.”

Hepimizin içimizdeki babayla bir hesabı var. Babamızı aşarak büyüyoruz. Annemizin oğluyuz ama babamızla yarışıyoruz. Bu hesap ne zaman ki babamız tekrar çocuklaşıyor, yumuşuyor o zaman bir kenara kaldırılıyor. Keşke babama, gecikmeden yanıma verdiği hazır mektuplardan daha fazla seslenebilseydim. Kafka gibi geciktim.

Tunç Tatoğlu’nun yazısı