Tunç Soyer’den Özgür Özel’e ret

Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışma’ teklifini kabul etmediğini söyledi.

CHP’nin yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak göstermediği mevcut başkan Tunç Soyer, Ankara’da parti merkezinde CHP lideri Özgür Özel ile görüştü.

Soyer görüşmenin detaylarını X hesabından paylaştı: “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in davetiyle Ankara’da görüştük. İzmir ve İzmir’deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim. Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir’in ve Türkiye’nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim.”