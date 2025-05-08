Tunç, antidemokratik ülkelerin hukuk güvenliğinde Türkiye'nin üstünde çıkmasına öfkeli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Demokrasinin olmadığı ülkelerin hukuk güvenliğinde Türkiye’nin üstünde gösterilmesinin hiçbir inandırıcılığı olamaz. Bu yargımıza ve Türkiye Cumhuriyeti devletine saygısızlıktır” dedi.

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İdari yargı değerlendirme toplantısında konuşan Tunç birkaç karardan, soruşturmadan yola çıkarak 13 milyondan fazla kararın verildiği bir ‘yargı sisteminin töhmet altında bırakıldığını’ ve 25 bin hakim ve savcının emeğine saygısızlık yapan çevrelerin bulunduğunu öne sürdü.

Bakan şunları söyledi:

* Masa başında hazırlanmış olan birtakım belgelerle, istatistiklerle ülkemizi karalamaya yönelik çabalara fırsat vermeyiz.

* Eski Barolar Birliği başkanının kurduğu bir dernek vasıtasıyla yapılan bir listeleme ve o derneğe bağış yapanların önde gösterildiği bir hukuk güvenliği endeksinin bize hiçbir hukuki anlamı yok.

* Kimlerle anket yaptınız, kimlerle konuştunuz, hangi uygulayıcıyla, hangi akademisyenle konuştunuz?

* Objektif kriterlere dayanmayan, serbest seçimlerin bile yapılmadığı demokrasinin olmadığı ülkelerin hukuk güvenliğinde Türkiye’nin üstünde gösterilmesinin hiçbir inandırıcılığı olamaz. Bu yargımıza ve Türkiye Cumhuriyeti devletine saygısızlıktır.