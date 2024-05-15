Tüketim malı ithalatındaki artış durdurulamıyor

Türkiye’de büyüme oranlarının üzerinde seyreden tüketim malları ithalatında yükseliş sürüyor. Özellikle binek otomobil ve dayanıklı tüketim malları ithalatında yüksek oranlı artışlar var.

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Ekonomim’in haberine göre 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 56,3 artarak 47,6 milyar dolara çıkan tüketim malları ithalatı, 2024’ün ilk dört ayında 17,1 milyar dolara ulaştı.

Tüketim malları ithalatı 2023’te bir yıla göre yüzde 56,3 arttı. Türkiye’nin ekonomik yaklaşımında başta Avrupa olmak üzere ihracata dayalı, imalat sanayii yoğun bir ülke olarak kendini konumlamasına ve salgın dönemindeki imalat gücüyle ilerleyeceğini açıklamasına rağmen, son üç yıldır tüketim malları ithalatında yüksek oranlı artış dikkat çekiyor. Üstelik, artış genel büyüme oranının üzerinde seyrediyor.

Ocak-mart dönemine bakıldığında özel ticaret sistemine göre artışın ana kaynağı binek otomobiller. Binek otomobil ithalatında 2024’ün ilk çeyreğinde artış, 2022 aynı dönemine göre yüzde 164’e ulaştı. Dayanıklı tüketim mallarındaki artış da yüzde 189.

İthalat patlamasının yanında, ihracattaki manzaraysa alarm sinyalleri veriyor. 2024’ün ilk çeyreğindeki ihracat bu grupta 2022’nin aynı dönemi ihracatının yüzde 12,4 altında.