Tüketici mahkemesinden taahhüt kararı: Ceza kesilemez

Muş 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, bir yıldan uzun abonelik sözleşmelerinde tüketicilerin herhangi bir sebep göstermeksizin ‘fesih’ hakkına sahip olduğu, taahhüt süresi dolmadan abonelik iptali yapan tüketicinin faturasına ‘cayma’ nedeniyle herhangi bir ceza yansıtılamayacağına karar verdi.

Buna göre mahkeme, internet şirketi tarafından, 24 aylık taahhüt süresi dolmadan 15 ay 13 gün sonra aboneliğini iptal eden İ. A. adlı tüketiciye, ‘indirim bedellerinin toplamı’ olarak, son faturaya yansıtılarak, tahsil edilen 709 liranın iadesine karar verdi. Yasa gereği bu karar ‘kesin’ nitelik taşıyor. Örnek kararda, “Süresi bir yıldan daha uzun taahhütlü sözleşmeden davacının (tüketici) herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman fesih hakkına sahiptir” değerlendirmesi yapıldı.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre geçtiğimiz günlerde taraflara tebliğ edilen karar, benzer şekilde taahhütname imzalayarak, internet paketlerine abone olan ancak hizmetten memnun kalmayarak, süresinden önce iptal ettiren ve ‘cayma’ bedeli altında cezayla karşı karşıya kalan vatandaşlar lehine örnek niteliği taşıyor.