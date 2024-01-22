TÜİK’ten ‘hissedilen enflasyon yüzde 129’ itirafı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerinin vatandaşlarca iki kat daha yüksek hissedildiğini hesapladı.

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Ekonomi gazetesinin haberine göre TÜİK’in hesaplamalarına göre yüzde 64,7 olan 2023 tüketici enflasyonu vatandaşlarca yüzde 129,4 olarak hissediliyor.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 127,21 olarak açıklamıştı.

Kurum, halkın resmi istatistiklere, özellikle enflasyon gibi kişilerin hayatını doğrudan etkilemekte olan verilere güvensizlik duymasını, tüm ülkeler için geçerli olan bir sorun olarak görüyor.

TÜİK’e göre tüketicilerin gelir seviyelerinin, harcama kalıplarının ve tüketim alışkanlıklarının kişiden kişiye farklılık göstermesi, hissedilen enflasyonun daha yüksek olmasına neden oluyor.