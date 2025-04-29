TÜİK'e göre işsizlik yüzde 8'in altına düştü

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre martta Türkiye’de işsizlik yüzde 7,9’a düştü.

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Buna göre 15 ve yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı marta bir önceki aya göre 65 bin azalarak 2 milyon 807 bine indi.

İşsizlik oranıysa 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 olarak kaydedildi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5’ken kadınlarda yüzde 10,6.

İstihdam oranı yüzde 49,2

İstihdam edilenlerin sayısı martta bir önceki aya göre 391 bin artarak 32 milyon 597 bine, istihdam oranıysa 0,6 puan artarak yüzde 49,2’ye çıktı.

Bu oran erkeklerde yüzde 66,9’ken kadınlarda yüzde 31,9.

Genç işsizlik yüzde 15,1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 15,1’e çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 11, kadınlardaysa yüzde 22,6.

Atıl işgücü yüzde 28,8

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı martta bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 28,8’ye çıktı.